du samedi 9 octobre au dimanche 17 octobre à Espace Saint-Dizier Coeur de Ville

cf programme conçu par service de communication du 9 au 17 octobre

Entrée libre sauf concert Gospel 12 € vente en ligne weezevent

Autour de l’exposition “La Bible, patrimoine de l’humanité” à l’Espace Coeur de Ville, 2 concerts Gospel, 1 conférence et 1 soirée jeux de société intergénérationnelle sont ouvertes à tout public. Espace Saint-Dizier Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T16:00:00

