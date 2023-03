Représentation « Le Malade Imaginaire » de Molière par Théâtre Oxygène (Finistère) Salle polyvalente du Valy-Lédan, 18 mars 2023 20:30, Saint-Divy.

Théâtre Oxygène revient à Saint-Divy pour une ultime représentation du Malade Imaginaire de Molière, pièce pleine d’humour et teintée d’ironie, mise en scène par Ida Hertu. Samedi 18 mars, 20h30 1

Ce samedi 18 mars 2023 , la compagnie Oxygène est de retour à Saint-Divy pour une ultime représentation du Malade Imaginaire de Molière à la salle du Valy-Lédan.

» Nous avons commencé nos représentations à St-Divy en novembre 2022, nous terminerons ici. «

Entre temps, la troupe de théâtre a présenté cette pièce absolument mythique à plusieurs reprises dans le Finistère et les Côtes d’Armor dans des salles quasi combles à chaque fois et en réjouissant et amusant des spectateurs de toutes générations confondues.

Honorer Molière à l’occasion de ses 400 ans, objectif atteint pour Oxygène.

Nul doute que cette représentation finale devrait une nouvelle fois remporter un vif succès auprès du public.

Infos pratiques : Le Malade Imaginaire de Molière par Théâtre Oxygène, samedi 18 mars à 20h30, salle polyvalente du Valy-Lédan à Saint-Divy.

Réservation conseillée.

Renseignements et réservations : Tél. 0606422749 ou theatre.oxygene29800@gmail.com

Tarif adulte : 7 € , 12 – 17 ans : 4 €, Moins de 12 ans : gratuit

Salle polyvalente du Valy-Lédan Route de Valy Lédan 29800 Saint-Divy Saint-Divy 29800 Finistère

