DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS Saint-Dié-des-Vosges, 2 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Le cortège s’élancera depuis le rond-point situé au niveau de l’intersection entre la rue d’Alsace et l’avenue Jean-Jaurès, en direction de la place du Général de Gaulle suivant le parcours traditionnel (rue d’Alsace, place Saint-Martin, rue Thiers).

35 associations sont en train de construire les chars, qui seront tirés par les tracteurs des Jeunes agriculteurs.. Tout public

Samedi 2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 EUR.

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The procession will set off from the traffic circle at the intersection of rue d’Alsace and avenue Jean-Jaurès, towards place du Général de Gaulle, following the traditional route (rue d’Alsace, place Saint-Martin, rue Thiers).

35 associations are building the floats, which will be pulled by Jeunes agriculteurs tractors.

El desfile partirá de la rotonda situada en el cruce de la calle Alsacia con la avenida Jean-Jaurès y se dirigirá a la plaza del General de Gaulle siguiendo el recorrido tradicional (calle Alsacia, plaza Saint-Martin, calle Thiers).

35 asociaciones están construyendo las carrozas, que serán tiradas por tractores de la Asociación de Jóvenes Agricultores.

Der Umzug wird sich vom Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen der Rue d’Alsace und der Avenue Jean-Jaurès in Richtung Place du Général de Gaulle auf der traditionellen Route (Rue d’Alsace, Place Saint-Martin, Rue Thiers) in Bewegung setzen.

35 Vereine sind dabei, die Wagen zu bauen, die von den Traktoren der Jeunes agriculteurs gezogen werden.

