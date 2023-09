GRANDE BRADERIE Saint-Dié-des-Vosges, 17 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Comme la 71e, cette 72e braderie s’inscrit dans la continuité. Elle sera toujours ouverte de 7h30 à 19h, avec un périmètre qui reste identique aux années précédentes. Soit de la rue Thiers à la rue d’Alsace – jusqu’au pont de Foucharupt – en passant par la place Saint-Martin, le pont de la République, une partie des rues Dauphine et Stanislas, la Place du Marché et ses proches alentours, ainsi que les quais du Maréchal-Leclerc, Jeanne-d’Arc et De-Lattre-de-Tassigny. Six entrées avec chacune une couleur différente permettront d’accéder au périmètre de la braderie. Des navettes circuleront tout au long de la journée, en continu de 8h à 20h, avec un départ toutes les 20 minutes depuis les parkings des hypermarchés E.Leclerc et Cora.

200 commerçants non sédentaires participent à cette 72e édition, pour environ 70 boutiques, restaurants et cafés déodatiens, et 40 exposants pour les puces.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 07:30:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. 0 EUR.

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Like the 71st, this 72nd braderie is a continuation of the previous one. It will still be open from 7.30 a.m. to 7 p.m., with the same perimeter as in previous years. From rue Thiers to rue d?Alsace? to pont de Foucharupt? via place Saint-Martin, pont de la République, part of rue Dauphine and rue Stanislas, Place du Marché and the surrounding area, as well as quays Maréchal-Leclerc, Jeanne-d?Arc and De-Lattre-de-Tassigny. Six entrances, each with a different color, will provide access to the perimeter of the braderie. Shuttles will run continuously throughout the day, from 8am to 8pm, departing every 20 minutes from the E.Leclerc and Cora hypermarket parking lots.

200 non-sedentary traders are taking part in this 72nd edition, with around 70 stores, restaurants and cafés in the area, and 40 exhibitors at the flea market.

Al igual que la 71ª, esta 72ª braderie es una continuación de la anterior. Seguirá abierta de 7.30 a 19.00 horas, con el mismo perímetro que en años anteriores. El recorrido va de la calle Thiers a la calle Alsacia, pasando por el puente de Foucharupt, la plaza Saint-Martin, el puente de la República, parte de las calles Dauphine y Stanislas, la plaza del Mercado y sus alrededores, así como los muelles Maréchal-Leclerc, Jeanne-d’Arc y De-Lattre-de-Tassigny. Seis entradas, cada una con un color diferente, darán acceso al perímetro de la braderie. Las lanzaderas funcionarán ininterrumpidamente durante todo el día, de 8.00 a 20.00 horas, con salidas cada 20 minutos desde los aparcamientos de los hipermercados E.Leclerc y Cora.

en esta 72ª edición participarán 200 comerciantes no sedentarios, entre ellos unos 70 comercios de proximidad, restaurantes y cafés, y 40 expositores en el mercadillo.

Die 72. Braderie ist wie die 71. eine kontinuierliche Veranstaltung. Sie ist immer von 7:30 bis 19:00 Uhr geöffnet, wobei der Umfang des Marktes derselbe ist wie in den vergangenen Jahren. Das heißt, von der Rue Thiers bis zur Rue d’Alsace ? bis zur Brücke von Foucharupt ? über den Place Saint-Martin, die Brücke der Republik, einen Teil der Rue Dauphine und der Rue Stanislas, den Marktplatz und seine nähere Umgebung sowie die Quais du Maréchal-Leclerc, Jeanne-d’Arc und De-Lattre-de-Tassigny. Es gibt sechs Eingänge, die jeweils mit einer anderen Farbe gekennzeichnet sind, um auf das Gelände der Braderie zu gelangen. Die Shuttlebusse verkehren den ganzen Tag über, durchgehend von 8 Uhr bis 20 Uhr, und fahren alle 20 Minuten von den Parkplätzen der Hypermärkte E.Leclerc und Cora ab.

200 nicht sesshafte Händler nehmen an dieser 72. Ausgabe teil, für etwa 70 Boutiquen, Restaurants und Cafés in Déodatiens und 40 Aussteller für die Flohmärkte.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES