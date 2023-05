CONCERT – LAURENT VOULZY Cathédrale, 15 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Tournée des églises et cathédrales. Accompagné de deux musiciens, Suzanne Grimm (chant, harpe, guitare) et Michel Amselem (claviers, choeurs), Laurent Voulzy chante son répertoire revisité, en résonance avec ces lieux de spiritualité.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges.. Tout public

Jeudi 2023-06-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-15 23:00:00. 45 EUR.

Cathédrale Place du Général de Gaulle

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Tour of churches and cathedrals. Accompanied by two musicians, Suzanne Grimm (vocals, harp, guitar) and Michel Amselem (keyboards, choirs), Laurent Voulzy sings his revisited repertoire, in resonance with these places of spirituality.

Tickets at the Tourist Office of Saint-Dié-des-Vosges.

Recorrido por iglesias y catedrales. Acompañado por dos músicos, Suzanne Grimm (voz, arpa, guitarra) y Michel Amselem (teclados, coro), Laurent Voulzy canta su repertorio revisitado, en resonancia con estos lugares de espiritualidad.

Entradas en la Oficina de Turismo de Saint-Dié-des-Vosges.

Tournee durch Kirchen und Kathedralen. Begleitet von zwei Musikern, Suzanne Grimm (Gesang, Harfe, Gitarre) und Michel Amselem (Keyboards, Chöre), singt Laurent Voulzy sein überarbeitetes Repertoire in Resonanz mit diesen Orten der Spiritualität.

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt von Saint-Dié-des-Vosges.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES