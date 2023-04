CONCERT AUTOUR DES OEUVRES DE MITSUO SHIRAISHI 11 Rue Saint Charles, 14 mai 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Dans le cadre de l’exposition « Si Près Si Loin » de Mitsuo Shiraishi, une programmation en musique vous est proposée autour de ces œuvres.

Concert « Shiraishi sur le rivage » par l’Orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges, sous la direction de Kanako Abe. Création mondiale d’une œuvre de la compositrice Kanako Abe, écrite d’après deux tableaux de l’exposition.

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. 0 EUR.

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Within the framework of the exhibition « Si Près Si Loin » by Mitsuo Shiraishi, a musical program is proposed around these works.

Concert « Shiraishi on the shore » by the Symphony Orchestra of Saint-Dié-des-Vosges, conducted by Kanako Abe. World premiere of a work by the composer Kanako Abe, based on two paintings from the exhibition.

Free access, within the limits of available seats.

En el marco de la exposición « Si Près Si Loin » de Mitsuo Shiraishi, se propone un programa musical en torno a estas obras.

Concierto « Shiraishi sur le rivage » a cargo de la Orquesta Sinfónica de Saint-Dié-des-Vosges, dirigida por Kanako Abe. Estreno mundial de una obra de la compositora Kanako Abe, basada en dos cuadros de la exposición.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Im Rahmen der Ausstellung « Si Près Si Loin » von Mitsuo Shiraishi wird Ihnen ein musikalisches Programm rund um diese Werke angeboten.

Konzert « Shiraishi sur le rivage » mit dem Orchestre symphonique de Saint-Dié-des-Vosges unter der Leitung von Kanako Abe. Welturaufführung eines Werkes der Komponistin Kanako Abe, das nach zwei Gemälden der Ausstellung geschrieben wurde.

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES