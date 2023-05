EXPOSITION « AUX PREMIÈRES LOGES » 2 Place Jules Ferry, 13 mai 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Sélection de robes de scène de Christianne Stutzmann, cantatrice, présentées et scénarisées par M. Philippe Bauret.. Tout public

Vendredi 2023-05-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-22 19:00:00. 0 EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole – salle d’exposition

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Selection of stage dresses by Christianne Stutzmann, singer, presented and written by Mr. Philippe Bauret.

Selección de trajes de escena de Christianne Stutzmann, cantante, presentada y guionizada por el Sr. Philippe Bauret.

Eine Auswahl von Bühnenkleidern der Sängerin Christianne Stutzmann, präsentiert und mit einem Drehbuch von Herrn Philippe Bauret versehen.

