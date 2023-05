VERNISSAGE « GRANDS FORMATS » 14 Rue Claude Bassot, 6 mai 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Trois grands panneaux d’une dizaine de mètres de hauteur ont été installés dans les Jardins de la Chapelle Saint Roch en 2016 afin de compléter les différentes expositions et manifestations organisées par notre association par des installations permanentes. Confiées à un artiste avec toute liberté d’action et de réalisation, ces œuvres sont vouées à être exposées en permanence dans le « petit jardin » du domaine. Ces « Grands Formats » restent en place jusqu’à être renouvelés par un nouvel artiste en fonction des opportunités, possibilités et actualités. Nous sommes heureux d’accueillir cette année Clair Arthur.

L’inauguration sera mise en scène par Franics Albiero. Tout comme les Grands Formats confiés à Clair Arthur, nous n’en savons pas plus au sujet du résultat final et nous vous laisserons nommer cela comme il vous plaira, spectacle, performance, happening ou représentation, tant que vous comprendrez bien qu’il s’agit là de la mise en scène d’une collaboration.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-06 19:00:00. 0 EUR.

14 Rue Claude Bassot Chapelle Saint-Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Three large panels of about ten meters high were installed in the Gardens of the Chapel Saint Roch in 2016 in order to complete the various exhibitions and events organized by our association with permanent installations. Entrusted to an artist with complete freedom of action and realization, these works are destined to be permanently exhibited in the « small garden » of the domain. These « Large Formats » remain in place until they are renewed by a new artist according to opportunities, possibilities and current events. We are happy to welcome this year Clair Arthur.

The inauguration will be directed by Franics Albiero. Like the Grand Formats entrusted to Clair Arthur, we don’t know more about the final result and we’ll let you call it whatever you like, show, performance, happening or representation, as long as you understand that this is the staging of a collaboration.

Tres grandes paneles de unos diez metros de altura se instalaron en los Jardines de la Chapelle Saint Roch en 2016 para completar con instalaciones permanentes las distintas exposiciones y eventos organizados por nuestra asociación. Confiadas a un artista con total libertad de acción y realización, estas obras están destinadas a ser expuestas de forma permanente en el « pequeño jardín » del dominio. Estos « Grandes Formatos » permanecen en su lugar hasta que son renovados por un nuevo artista en función de las oportunidades, posibilidades y actualidad. Este año nos complace dar la bienvenida a Clair Arthur.

La inauguración estará dirigida por Franics Albiero. Como en el caso de los Grandes Formatos confiados a Clair Arthur, no sabemos más sobre el resultado final y dejaremos que lo llamen como quieran, espectáculo, performance, happening o representación, siempre que entiendan que se trata de la puesta en escena de una colaboración.

Drei große, etwa zehn Meter hohe Tafeln wurden 2016 in den Gärten der Kapelle Saint Roch installiert, um die verschiedenen von unserem Verein organisierten Ausstellungen und Veranstaltungen durch dauerhafte Installationen zu ergänzen. Diese Werke, die einem Künstler mit voller Handlungs- und Gestaltungsfreiheit anvertraut wurden, sollen dauerhaft in dem « kleinen Garten » des Anwesens ausgestellt werden. Diese « Grands Formats » bleiben so lange bestehen, bis sie von einem neuen Künstler je nach Gelegenheit, Möglichkeit und Aktualität erneuert werden. Wir freuen uns, in diesem Jahr Clair Arthur begrüßen zu dürfen.

Die Einweihung wird von Franics Albiero inszeniert. Wie bei den Großformaten, die Clair Arthur anvertraut wurden, wissen wir nicht mehr über das Endergebnis und lassen Sie es so nennen, wie es Ihnen gefällt: Schauspiel, Performance, Happening oder Aufführung, solange Sie verstehen, dass es sich hierbei um die Inszenierung einer Zusammenarbeit handelt.

