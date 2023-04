CONCERT DES ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES 17 Impasse des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

CONCERT DES ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES 17 Impasse des 4 frères Mougeotte, 4 mai 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Organisé par le Conservatoire Olivier Douchain. Concert des ateliers musiques actuelles de David Obeltz. Tout public

Jeudi 2023-05-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-04 21:00:00. 0 EUR.

17 Impasse des 4 frères Mougeotte La Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Organized by the Olivier Douchain Conservatory. Concert of David Obeltz’s contemporary music workshops Organizado por el Conservatorio Olivier Douchain. Concierto de los talleres de música contemporánea de David Obeltz Organisiert vom Konservatorium Olivier Douchain. Konzert der Workshops für aktuelle Musik von David Obeltz Mise à jour le 2023-04-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

