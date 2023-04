EXPOSITION – L’ARTBUS 2 Rue René Fonck, 17 avril 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Montez à bord de l’ArtBus pour découvrir l’exposition « s’enforester » de l’artiste Juliette FOCKI.

Une visite et un atelier gratuits vous seront proposés.. Tout public

Mercredi 2023-04-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-17 17:00:00. 0 EUR.

2 Rue René Fonck Parking du Centre Social

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Come aboard the ArtBus to discover the exhibition « s’enforester » of the artist Juliette FOCKI.

A free visit and workshop will be offered.

Suba a bordo del ArtBus para descubrir la exposición « s’enforester » de la artista Juliette FOCKI.

Se ofrecerá una visita y un taller gratuitos.

Steigen Sie an Bord des ArtBus und entdecken Sie die Ausstellung « s’enforester » der Künstlerin Juliette FOCKI.

Es werden Ihnen eine kostenlose Führung und ein kostenloser Workshop angeboten.

