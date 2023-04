CONCERT AUTOUR DES OEUVRES DE MITSUO SHIRAISHI 11 Rue Saint Charles, 15 avril 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Dans le cadre de l’exposition « Si Près Si Loin » de Mitsuo Shiraishi, une programmation en musique vous est proposée autour de ces œuvres.

Concert sur une commande spéciale de M. Shiraishi et inspiré par ses oeuvres, par Hideaki Tsuji et Evan Vercoutre, guitare classique, guitare folk et shamisen.

Accès gratuit, dans la limite des places disponibles.. Tout public

Samedi 2023-04-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-15 16:00:00. 0 EUR.

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Within the framework of the exhibition « Si Près Si Loin » by Mitsuo Shiraishi, a musical program is proposed around these works.

Concert on a special commission from Mr. Shiraishi and inspired by his works, by Hideaki Tsuji and Evan Vercoutre, classical guitar, folk guitar and shamisen.

Free access, subject to availability.

En el contexto de la exposición « Si Près Si Loin » de Mitsuo Shiraishi, se propone un programa musical en torno a estas obras.

Concierto sobre un encargo especial del Sr. Shiraishi e inspirado en sus obras, a cargo de Hideaki Tsuji y Evan Vercoutre, guitarra clásica, guitarra folk y shamisen.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Im Rahmen der Ausstellung « Si Près Si Loin » von Mitsuo Shiraishi wird Ihnen ein Musikprogramm rund um diese Werke angeboten.

Konzert nach einem speziellen Auftrag von M. Shiraishi und inspiriert von seinen Werken, von Hideaki Tsuji und Evan Vercoutre, klassische Gitarre, Folkgitarre und Shamisen.

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

