EXPOSITION LUDIQUE – ‘1, 2, 3 CABANES’ Place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-14 10:30:00

fin : 2024-03-03 17:30:00

Une exposition ludique idéale de 1 à 6 ans à découvrir en famille !

Dans 1, 2, 3, cabanes !, il y a trois cabanes. Enfin, des cabanes pas vraiment terminées ! Des structures de cabanes plutôt ! Une grande, une moyenne, une petite. Et tout un tas de matériaux pour les aménager, les construire, les transformer, les compléter ! Lianes, feuilles de bananier ou d’eucalyptus géants, planches, grands tissus imprimés… tous ces matériaux que les tout petits vont transporter, installer, bouger, entasser, déménager pour construire leur cabane !

C’est un espace spécialement conçu par la compagnie en attendant… avec l’artiste-illustrateur Aurélien Débat pour le jeu et la manipulation libre, pour le plaisir de passer un moment ensemble, pour un temps partagé enfants / accompagnants / parents / grands-parents.

C’est aussi une exposition-rétrospective des 3 années de lien avec la compagnie en attendant… Souviens-toi les expositions Animorama et Tamponville, les spectacles Tout est chamboulé et À l’ombre d’un nuage. Cette année vient clore un cycle de 3 ans de dynamique artistique autour de l’univers théâtral et plastique de la compagnie. Viens revivre cette aventure et partager un moment avec l’Ours Rouge, personnage cousu main d’1,80 m à la figure souriante, qui voyage de crèches en écoles, entre autres, tout au long de cette dernière année.

Je prépare ma venue

1, 2, 3 cabanes ! se compose donc de plusieurs éléments :

• un espace de jeu > sur inscription obligatoire, durée 45 min, pour un groupe de 25 participants maximum (enfants de 1 à 6 ans et adultes compris)

• une exposition-rétrospective > accessible librement

• des ateliers thématiques > sur inscription obligatoire, durée 30 min

• un jeu de piste dans le Musée > en suivant les traces d’Ours Rouge pour explorer les collections (adapté aux enfants à partir de 3 ans, à réaliser en autonomie, prévoir 45 min environ)

Lorsque tu t’inscris, nous te proposons une séance guidée de 1, 2, 3 cabanes !, une visite de l’exposition-rétrospective, parfois un atelier et la possibilité de réaliser le jeu de piste en autonomie dans le musée.

JE VIENS SANS RÉSERVER DE SÉANCE

• Mercredi 14 février :

Inauguration à 10h30 en présence de Michel Liégeois, artiste de la compagnie en attendant…

Je peux venir découvrir les diff érentes activités, faire un câlin à Ours Rouge, déguster une gourmandise sucrée et m’inscrire pour participer à une séance ! Pour l’occasion, je viens habillé tout en rouge ! J’informe tout de même de ma venue (voir contacts).

• Les lundis et du mercredi au dimanche (sauf le 25) de 13h30 à 17h30

Le Musée Pierre-Noël est ouvert au public.

Je peux venir découvrir l’exposition-rétrospective et m’amuser avec le jeu de piste.

JE RÉSERVE MA SÉANCE (MIN. 48H À L’AVANCE !)

• Samedis 17 et 24 février et 2 mars

de 9 h 30 à 10 h 45 ou de 10 h 45 à 12 h > atelier inclus !

• Dimanches 18 février et 3 mars

de 15 h 30 à 16 h 30 ou de 16 h 30 à 17 h 30

• Les mercredi 21, lundi 26, mercredi 28, jeudi 29 février et vendredi 1er mars

de 9 h 30 à 11 h > atelier inclus !

de 14 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 16 h 30

Attention ! Pour les séances comportant un atelier, seul l’atelier change d’une séance à l’autre, le reste du contenu étant identique. Aussi, si tu souhaites participer à plusieurs ateliers, nous te conseillons d’en choisir 2 au maximum car sinon tu referas plusieurs fois les mêmes autres activités.

Pour découvrir le programme des ateliers, RDV sur le flyer, consultable sur le site internet.Enfants

0 EUR.

Place Georges Trimouille Musée Pierre-Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



