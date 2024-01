NUIT DES LIVRES HARRY POTTER Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 20:30:00

On a cassé la banque. Gringotts. Nous étions quatre fidèles compagnons, Laurena la Vertueuse, Sabine l’Impitoyable, moi-même, Martin le Rusé, magnifique, merveilleux, insaisissable, impétueux, prodigieux, et Quentin. Armés de nos baguettes, chevauchant nos fiers et vifs balais Alejandro, Diego, Miguel et le balai de Quentin, nous avons déjoué moult pièges, vaincu les plus rusés gobelins, affronté de terribles dragons, anéanti des sortilèges lancés il y a plus de mille ans, et nous avons ramené une malle mystérieuse.

Nous avons décidé de partager ce trésor avec vous. Nous ouvrirons la malle, à l’issue d’une série d’épreuves afin de déterminer qui est digne de goûter à ce fabuleux trésor.

Sur réservation.Tout public

0 EUR.

Librairie Le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



