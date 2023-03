Racisme et pratiques sportives Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Table ronde autour de racisme et pratiques sportives

Mercredi 22 mars, 17h00

Dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le CERA/IFG Lab organise Une table-ronde autour de « racisme et pratiques sportives » à l'Université Paris 8 en salle C102

Le mercredi 22 mars 2023 de 17h à 19h avec

Bernard Cros (Université Paris 8) : Le rugby en Afrique du Sud au XXIe siècle : du racisme à la racialisation, entre idéaux transformatifs et impératifs capitalistes.

Armelle Enders (Université Paris 8) : La capoeira, de l'esclavage à la période post- émancipation. Vicissitudes d'une pratique afro-brésilienne.

François-René Julliard (Université de Caen) Les sportifs noirs américains aux Jeux olympiques.

Sylvain Pattieu (Université Paris 8) : Parcours de Melvin McNair : l'athlète sort du jeu.

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
2 rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis

