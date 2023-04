Atelier de prévention canine 2070 Route du Bosmelet, 26 avril 2023, Saint-Denis-sur-Scie.

Marion Osternaud, éducatrice canine à Tôtes, propose un atelier de prévention des risques à la morsure.

Cet atelier est organisé à Saint-Denis-sur-Scie au sein de l’association l’Effet des Fées.

Il est ouvert à tous, dès l’âge de 6 ans.

C’est l’occasion d’apprendre à dire bonjour et à interagir avec l’animal.

De savoir comment réagir en croisant un chien, se protéger si un chien arrive sur vous ou encore se comporter au quotidien pour prévenir le risque de morsure..

2023-04-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:30:00. .

2070 Route du Bosmelet L’Effet des Fées

Saint-Denis-sur-Scie 76890 Seine-Maritime Normandie



Marion Osternaud, canine educator in Tôtes, proposes a workshop of prevention of the risks to the bite.

This workshop is organized in Saint-Denis-sur-Scie within the association l’Effet des Fées.

It is open to everyone, from the age of 6.

It is an opportunity to learn how to say hello and interact with the animal.

You will learn how to react when you meet a dog, how to protect yourself if a dog comes up to you, and how to behave in everyday life to prevent the risk of being bitten.

Marion Osternaud, educadora canina en Tôtes, ofrece un taller sobre prevención de mordeduras.

Este taller se organiza en Saint-Denis-sur-Scie, en la asociación l’Effet des Fées.

Está abierto a todos, a partir de los 6 años.

Es una oportunidad para aprender a saludar e interactuar con el animal.

Es una oportunidad para aprender a reaccionar cuando se encuentra con un perro, a protegerse si un perro se le acerca o a comportarse en la vida cotidiana para prevenir el riesgo de ser mordido.

Marion Osternaud, Hundetrainerin in Tôtes, bietet einen Workshop zur Prävention von Bissverletzungen an.

Dieser Workshop wird in Saint-Denis-sur-Scie bei der Vereinigung l’Effet des Fées organisiert.

Er steht allen ab einem Alter von 6 Jahren offen.

Es ist eine Gelegenheit, zu lernen, wie man « Hallo » sagt und mit dem Tier interagiert.

Sie erfahren, wie man reagiert, wenn man einem Hund begegnet, wie man sich schützt, wenn ein Hund auf einen zukommt, oder wie man sich im Alltag verhält, um das Risiko eines Bisses zu vermeiden.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité