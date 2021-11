Saint-Denis Saint-Denis (La Réunion), le 16 novembre : job dating pour l’emploi des jeunes – 1 jeune, 1 solution Saint-Denis

Saint-Denis (La Réunion), le 16 novembre : job dating pour l’emploi des jeunes – 1 jeune, 1 solution Saint-Denis, 16 novembre 2021 12:30, . Mardi 16 novembre, 12h30 Sur place Entrée libre sur inscription https://wiz.bi/3q5h3Ep Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! Rencontrez des recruteurs près de chez vous en participant au Job Dating 1 jeune, 1 solution porté par le Crédit Agricole de la Réunion en collaboration avec Wizbii ! C’est l’opportunité de vous mettre en valeur et de rencontrer les recruteurs dans une ambiance conviviale le 16 novembre à Saint-Denis. Au programme du job dating :

– Accueil des participants

– Présentation des entreprises et du processus de recrutement

– Echanges et collation Plusieurs postes en CDD et CDI à pourvoir :

– Commerciaux

– Secrétaires juridiques

– Spa praticiens

– Responsables dossiers comptables

– Opérateurs couture Et bien d’autres encore… Rejoignez-nous en vous inscrivant gratuitement : https://wiz.bi/3q5h3Ep Saint-Denis La Réunion mardi 16 novembre – 12h30 à 20h30

Détails Heure : 12:30 - 20:30 Autres Lieu Saint-Denis Adresse La Réunion lieuville Saint-Denis