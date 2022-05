22 septembre 2019 // CLOSING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS Les Docks de Paris Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

22 septembre 2019 // CLOSING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS Les Docks de Paris, 22 septembre 2019 07:00, Saint-Denis. Dimanche 22 septembre 2019, 07h00 Sur place 13 € http://www.dreamnation.fr/tickets La sixième édition de Dream Nation Festival 2019 revient du 20 au 22 septembre ! Pour clôturer le festival, rien de mieux qu’une puissante et jouissive After avec les collectifs La Quarantaine, AzTechno et The Bass Society ! Pour les insatiables, on fait durer le plaisir dans une ancienne gare à charbon désaffectée à 100 mètres des Docks de Paris ! 3 Stages : Techno, Trance, Bass Music pour faire perdurer l’esprit de la rave de 7h à 14h, pour une clôture qui s’annonce épique ! Oserez-vous tenter l’expérience ? —————————————- ●● CLOSING DREAM NATION●● —————————————- DIMANCHE 22 SEPTEMBRE ● 07H00 – 14H00 GARE DES MINES ● PARIS STAGE TECHNO | ACID by La Quarantaine : BALAGAN | EKLPX | SANA + NASA | D44 STAGE TRANCE by AzTechno : ALKA X | LOW SCIENTIST | INDIANA STONES | NEWCOMER | NIKITA | MASTER MUNCH | MISKA STAGE BASS MUSIC by The Bass Society : BACKGROUND | DJ ABSURD | FECHOS | JACQUES JAGUAR | NIXUS | SOFT MATTER | & SURPRISE GUESTS ➡ Plus d’infos sur le Main Event: http://bit.ly/DN19FEST —————————————- ●● INFOS PRATIQUES ●● —————————————- DIMANCHE 22 SEPTEMBRE ● 07H00 – 14H00 GARE DES MINES 29 avenue de la porte d’Aubervilliers – 93300 Aubervilliers —————————————- ●● BILLETTERIE ●● —————————————- REGULAR TICKETS : 11 € + Frais de loc LATE TICKETS : 13 € + Frais de loc ▷Billetterie : http://bit.ly/DN19-TICKETS —————————————- ●● EVENT FACEBOOK ●● —————————————- Plus d’infos sur Facebook : http://bit.ly/DN19-CLOSING Et sur le site Internet Dream Nation : http://www.dreamnation.fr/ Les Docks de Paris 87 avenue des magasins generaux 93200 Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis dimanche 22 septembre 2019 – 07h00 à 14h00

