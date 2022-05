21 septembre 2019 // DREAM NATION FESTIVAL // PARIS Les Docks de Paris Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

21 septembre 2019 // DREAM NATION FESTIVAL // PARIS Les Docks de Paris, 21 septembre 2019 22:30, Saint-Denis. Samedi 21 septembre 2019, 22h30 Sur place 40 € http://www.dreamnation.fr/tickets Dream Nation revient du 20 au 22 septembre pour une sixième édition ! Le Samedi 21 Septembre, les mythiques Docks de Paris résonneront aux sons des différents styles électroniques : Electro, Techno, Dubstep, Drum&Bass, Trance, Hardtechno et Hardcore ! Plus de 40 artistes sur 4 scènes mettront à l’honneur la diversité du spectre électronique pour faire raver les dreamers jusqu’au petit matin ! Une véritable expérience vous attend : performances déambulatoires, installations numériques, décors, performances scéniques, vous feront voyager dans un univers insolite. Un rêve éveillé ! ————————————————————————————— TECHNO ● TRANCE ● BASS MUSIC ● HARD MUSIC ● 15 000 DREAMERS ● PERFORMERS ● 3D VIDEO ● MAPPING ● LASER SHOW ● DECORS ————————————————————————————— TECHNO STAGE : LUKE SLATER AKA PLANETARY ASSAULT SYSTEMS | KEITH CARNAL | JOHANNES HEIL | SHIFTED | ZADIG | ELECTRIC RESCUE TRANCE STAGE : INFECTED MUSHROOM | MAJOR7 | BLISS | MORTEN GRANAU | RITMO | MAD MAXX | SENSIFEEL | GRAVIITY BASS MUSIC STAGE : DOWNLINK | DELTA HEAVY | RIOT TEN | SPAG HEDDY | FIGURE | BLACK SUN EMPIRE | DUBLOADZ | MEGALODON | PHASE ONE | THE BASS SOCIETY (ABSURD x BACKGROUND SOUNDCLASH) HARD STAGE : RADICAL REDEMPTION | PARTYRAISER | BILLX | NEOPHYTE | N-VITRAL | ANDY THE CORE | LADY DAMMAGE | REBELION | MALICE | TIEUM | ROB GEE | X-PANDER ——————————– ●● INFOS PRATIQUES ●● ——————————– SAMEDI 21 SEPTEMBRE ● 22H30 – 07H00 LES DOCKS DE PARIS 87 Avenue des Magasins Généraux 93300 Aubervilliers M°12–Station : Front Populaire ——————————– ●● BILLETTERIE ●● ——————————– EARLY TICKETS : 33€ (+ Frais de loc) ADVANCE TICKETS : 36€ (+ Frais de loc) REGULAR TICKETS : 40€ (+ Frais de loc) LATE TICKETS : 45€ (+ Frais de loc) PASS 2 JOURS & 3 JOURS : Quantité limitée > Disponible sur ce lien : http://bit.ly/DN19-TICKETS ——————————– ●● EVENT FACEBOOK ●● ——————————– Plus d’infos sur Facebook : http://bit.ly/DN19FEST Et sur le site Internet Dream Nation : http://www.dreamnation.fr/ Les Docks de Paris 87 avenue des magasins generaux 93200 Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis samedi 21 septembre 2019 – 22h30 à 06h00

