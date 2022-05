20 septembre 2019 // OPENING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS Les Docks de Paris Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

20 septembre 2019 // OPENING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS Les Docks de Paris, 20 septembre 2019 22:30, Saint-Denis. Vendredi 20 septembre 2019, 22h30 Sur place 20 € Dream Nation revient du 20 au 22 septembre pour une sixième édition ! Le 20 Septembre, ouverture des festivités au Dock Eiffel pour une exploration de la Techno et de l’Acid avec le collectif Possession ! Un seul mot d’ordre : des battles d’artistes inédites et explosives ! Plus haut, plus fort, plus vite, jusqu’au bout de l’extrême limite ! —————————————- ●● OPENING DREAM NATION●● —————————————- VENDREDI 20 SEPTEMBRE ● 22H30 – 07H00 DOCK EIFFEL ● AUBERVILLIERS STAGE TECHNO | ACID : Headstrong aka Clouds x Randomer | Regal | Alien Rain | Raffaele Attanasio | Remco Beekwilder | Illnurse | Parfait ➡ Plus d’infos sur le Main Event : http://bit.ly/DN19FEST ——————————– ●● INFOS PRATIQUES ●● ——————————– VENDREDI 20 SEPTEMBRE ● 22H30 – 07H00 LES DOCKS DE PARIS 87 Avenue des Magasins Généraux 93300 Aubervilliers M°12–Station : Front Populaire ——————————– ●● BILLETTERIE ●● ——————————– EARLY BIRD : 13€ + Frais de location ADVANCE TICKET : 16€ + Frais de location REGULAR TICKET : 20€ + Frais de location LATE TICKET : 23 € + Frais de location PREVENTE / PASS 2 JOURS / PASS 3 JOURS > Disponible sur ce lien : http://bit.ly/DN19-TICKETS ——————————– ●● EVENT FACEBOOK ●● ——————————– Plus d’infos sur Facebook : http://bit.ly/DN19-OPENING Et sur le site Internet Dream Nation : http://www.dreamnation.fr/ Les Docks de Paris 87 avenue des magasins generaux 93200 Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis vendredi 20 septembre 2019 – 22h30 à 06h00

