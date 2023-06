A la conquête de Loches Saint Denis International School Loches, 7 août 2023, Loches.

A la conquête de Loches 7 – 11 août Saint Denis International School Inscription et séjour gratuit pour notre public

Entre balades dans la ville de Loches, visite de son patrimoine et de ses paysages et ateliers de plein air, l’association Sanitclub emmène les enfants et adolescents du Quartier Sanitas dans de véritables stages d’aventures.

A 1 heure de leur domicile, le public d’un effectif de 30 enfants/adolescents par séjour pourront découvrir une ville proche de leur habitat tout en expérimenter les activités sur des temps apprenants et de loisirs autour du thème de la découverte partimonal qui les entoure et les activités extérieurs de type : jeux en fôret, construction de cabanes, grands jeux extérieurs…

Une équipe de 4 adultes encadrants accompagnera les journées de ce séjour en y proposant diverses activités variés et ateliers plus spécifique répondant à des porblématiques scolaires : ex (dictée animé, exposé ludique sous plusieurs formes de présentation comme l’expression, le théâtre, une exposition photo lors d’un retour de visite de chateâu etc).

Les temps apprenants seront animer chaque matinée avec plusieurs choix à la carte du programme pour s’améliorer et progresser dans un cadre collectif rassurant pour des jeunes qui partent avex des personnes déjà identifé par eux, autant du côté des animateurs encadrants que des enfants de leur même quartier.

Depuis Septembre 2021 notre association accompagne notre public scolairement sur deux temps différents : un séance d’aides aux devoirs qui a pour but de soutenir les jeunes dans leur difficultés lors de la mise aux devoirs, et une séance de renforcement scolaire proposé de manière plus ludique et moins théorique sur des débats mouvants et mise à l’écrit du contenu de séance par leur soins, des dictée animés, de l’écriture de texte de musique.

Durant ces 2 années de pratique sur l’accompagnement scolaire de notre public nous avons constater plusieurs problématiques sur le niveau scolaire des enfants du quartier Sanitas :

– La lecture est peu acquise sur la moitié de notre public primaire

– L’ortographe est une difficulté présente chez la majorité de notre public enfants/adolescents

– Les mathématiques et l’histoire suscite un manque d’intérêt chez une bonne partie de notre public adolescent ce qui entrave les difficultés dans ces domaines

Afin de continuer notre travail effectuer tout au long de l’année scolaire pour les accompagner dans leur difficultés, nous avons intégrer les locaux de la Maison de la Réussite du quartier depuis Avril 2023 et avons trouvé la nécessiter de cibler des jeunes ensembles afin de leur faire bénéficier de ses séjours apprenants.

Ce premier séjour est une colonie pour enfants âgés de 7 à 10 ans, en suivant le rythme de l’enfant, notre programme d’activités va tenter de répondre à nos constats de problématiques scolaires, ainsi qu’aux besoins du groupe pour créer la dynamique collectif nécessaire à la création de valeurs humaines et solidaires d’un groupe : L’acquisition de la tolérance, l’entraide au sein d’un groupe, la bienveillance envers autrui.

4 adulltes encadrants seront vigilant à la sécurité, à l’épanouissement de chaque individu dans le groupe, à l’intégration de tous ainsi qu’à la prise en compte des besoins du groupe.

Voici une journée type de notre séjour :

8h00 – 9h00 : Réveil échelonné puis ajustement individuel en fonction des besoins des enfants

8h15 – 9h45 : Petit déjeuner échelonné selon les réveils des enfants

10h00 – 12h00 : Temps d’activités « apprenantes » à choisir par les enfants selon les propositions de leurs animateurs

12h00-13h30 : Déjeuner du midi

13h30 – 14h30 : Temps calme avec plusieurs pôles libre (coin lecture, bracelet, légo…)

14h30 – 16h30 : Activités du jour

16h30 : Goûter

17h00 – 18h00 : temps libre et/ou pôles d’activités proposés par l’équipe d’animation (continuité de leur fabrication/réalisation sur les temps apprentants et/ou activités du jour, pôles double dutch/cirque, sports etc…) toujours aux choix des enfants

18h00 – 19h00 : Douches dans les chambres

19h00 – 20h00 : Dîner du soir

20h30 – 21h45 : Veillée

21h45 : brossage des dents et couché

