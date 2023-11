ANIMATION NATURE, LES DIMANCHES DÉCOUVERTE Saint-Denis-du-Payré, 5 novembre 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Lors des dimanches découverte vous pourrez observer, en toutes saisons, les oiseaux aidés de guides bénévoles..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



During the discovery Sundays, you can observe birds in all seasons with the help of volunteer guides.

En los Domingos del Descubrimiento se pueden observar aves en todas las estaciones con la ayuda de guías voluntarios.

An den Entdeckersonntagen können Sie mithilfe von freiwilligen Führern zu jeder Jahreszeit Vögel beobachten.

Mise à jour le 2023-11-02 par Vendée Expansion