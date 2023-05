TAROT DU MARAIS POITEVIN : MARTINE, VOYANTE DES TERRITOIRES 2, Rue du 8 mai, 26 mai 2023, Saint-Denis-du-Payré.

A l’occasion des Portes ouvertes des réserves naturelles de l’ouest du Marais poitevin, venez découvrir un spectacle qui vous amène à la rencontre de votre territoire et de son avenir..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 21:30:00. .

2, Rue du 8 mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



On the occasion of the Open House of the nature reserves of the western Marais Poitevin, come and discover a show that will take you to the meeting of your territory and its future.

Con motivo de la jornada de puertas abiertas de las reservas naturales de la parte occidental del Marais Poitevin, venga a descubrir un espectáculo que le llevará al punto de encuentro de su territorio y su futuro.

Anlässlich der Tage der offenen Tür der Naturschutzgebiete im Westen des Marais Poitevin erleben Sie eine Aufführung, die Sie zu einer Begegnung mit Ihrer Region und ihrer Zukunft führt.

