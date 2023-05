ANIMATION FAMILLE, JEU DE PISTE : LE MYSTERE DES MOTTUREAUX 2 rue du 8 Mai, 24 mai 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Que sont ces mottes ? Comment sont-elles apparues du jour au lendemain dans ce champ ?.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . .

2 rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



What are these clods? How did they appear overnight in this field?

¿Qué son estos terrones? ¿Cómo aparecieron de la noche a la mañana en este campo?

Was sind diese Klumpen? Wie sind sie von einem Tag auf den anderen auf diesem Feld entstanden?

Mise à jour le 2023-04-28 par Vendée Expansion