OUVERTURE DE LA RÉSERVE NATURELLE POUR LA FÊTE DE LA CIGOGNE 2, Rue du 8 mai, 30 avril 2023, Saint-Denis-du-Payré.

La réserve naturelle sera ouverte gratuitement à l’occasion de la Fête de la cigogne..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

2, Rue du 8 mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



The nature reserve will be open for free on the occasion of the Stork Festival.

La reserva natural estará abierta gratuitamente con motivo de la Fiesta de la Cigüeña.

Das Naturschutzgebiet wird anlässlich des Storchenfestes kostenlos geöffnet sein.

Mise à jour le 2023-03-14 par Vendée Expansion