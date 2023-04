Réserve Naturelle de Saint-Denis du Payré – Tarot du Marais poitevin Saint denis du payré Saint-Denis-du-Payré Catégories d’Évènement: Saint-Denis-du-Payré

Réserve Naturelle de Saint-Denis du Payré – Tarot du Marais poitevin Saint denis du payré, 26 mai 2023, Saint-Denis-du-Payré. Réserve Naturelle de Saint-Denis du Payré – Tarot du Marais poitevin Vendredi 26 mai, 20h00 Saint denis du payré Entrée libre, gratuit Martine est la Madame Soleil de vos villes, de vos villages. A l’aide de ses cartes, et après avoir enquêté dans les dédales de vos routes et chemins à la recherche d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions, elle vous remet les conclusions prospectives de son enquête sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante.

De quoi demain sera fait ? Elle seule le sait ! Saint denis du payré Saint denis du payré Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T21:30:00+02:00

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T21:30:00+02:00 théatre spectacle Compagnie Midi à l’Ouest © Amélie Jackowski

