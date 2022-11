SUBSONIC LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine

SUBSONIC LA BELLE VIE, 26 novembre 2022 21:00, Saint-Denis-du-Maine. Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Un répertoire de chansons originales de Subsonic qui se mêle aux airs familiers des titres de LAVILLIERS, BASHUNG, RITA MITSOUKO, NIRVANA et de tant d’autres..Haute performance de guitariste ,spectacle assuré! LA BELLE VIE 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine 53170 Saint-Denis-du-Maine La Promenade Mayenne samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-du-Maine Autres Lieu LA BELLE VIE Adresse 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine Ville Saint-Denis-du-Maine lieuville LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Departement Mayenne

LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-du-maine/

SUBSONIC LA BELLE VIE 2022-11-26 was last modified: by SUBSONIC LA BELLE VIE LA BELLE VIE 26 novembre 2022 21:00 LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Saint-Denis-du-Maine bar-bars

Saint-Denis-du-Maine Mayenne