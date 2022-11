NOBLE SAUVAGE LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine

NOBLE SAUVAGE LA BELLE VIE, 24 novembre 2022 20:30, Saint-Denis-du-Maine. Jeudi 24 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Quand la noblesse de l’émotion brute se mêle aux rythmes sauvages.

Les épreuves qui nous rendent plus forts, les sentiments qui nous déchirent, mais font de nous des êtres tellement vivants.

Pialli aime dire les choses comme elles sont, dans toutes leurs ambiguïtés.

Une histoire de famille, venue directement du Québec pour communiquer une rage de vivre électrique et sauvage comme son nom l'indique. Unis par le sang, ils partagent tous cette même

https://www.facebook.com/Noblesauvage.unevieavivre LA BELLE VIE 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine 53170 Saint-Denis-du-Maine La Promenade Mayenne jeudi 24 novembre – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-du-Maine Autres Lieu LA BELLE VIE Adresse 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine Ville Saint-Denis-du-Maine lieuville LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Departement Mayenne

