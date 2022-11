ECLIPSE LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-du-Maine

ECLIPSE LA BELLE VIE, 25 novembre 2022 21:00, Saint-Denis-du-Maine. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Alice devient une artiste solo accomplie sous le nom d’Azuryte. En travaillant sur son premier EP, elle propose à Gaëlle de l’accompagner sur l’une de ses compositions, “Barefoot”.

Les deux amies n’ont plus cessé de chanter ensemble depuis, et ont enfin décidé de former officiellement leur duo : Eclipse. Accompagnées par la guitare d’Alice, elles chantent des artistes intemporels comme Kate Bush, David Bowie, ou encore ABBA, mais aussi des artistes plus récents comme Aurora, Pony Pony Run Run et Avril Lavigne. Elles vous emmèneront dans leur univers chaleureux et intimiste, plein de nostalgie et d’optimisme. LA BELLE VIE 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine 53170 Saint-Denis-du-Maine La Promenade Mayenne vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-du-Maine Autres Lieu LA BELLE VIE Adresse 2 bis route de Meslay, 53170 Saint Denis du Maine Ville Saint-Denis-du-Maine lieuville LA BELLE VIE Saint-Denis-du-Maine Departement Mayenne

