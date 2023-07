Journée Mondiale de la Mer – Biodiversité de l’estran Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Denis-d'Oléron Journée Mondiale de la Mer – Biodiversité de l’estran Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron, 30 septembre 2023, Saint-Denis-d'Oléron. Journée Mondiale de la Mer – Biodiversité de l’estran Samedi 30 septembre, 10h00 Saint-Denis d’Oléron Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo. Animation gratuite sur RESERVATION : animation@iodde.org / 05.46.47.61.85 Pour fêter la Journée Mondiale de la Mer, le CPIE Marennes-Oléron pose ses valises à Saint-Denis-d’Oléron. Battu par les vents, la pluie et la houle depuis des siècles, ce lieu nous réserve de belles surprises. Patrimoine naturel ou culturel, venez (re)découvrir les mystères de la pointe de Chassiron !

