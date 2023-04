Les Meuf’In 17 route de Paris, 27 mai 2023, Saint-Denis-de-Pile.

LES MEUF’IN // Chanson féminisante

Les Meuf’in c’est Audrey, Elsa, Isa, Fanny. Un univers drôle et décomplexé, entre chansons féminisantes et chorégraphies décalées, leur énergie ne peut que vous emporter !

Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux chœurs fondants et autres bricoles sonores, les quatre complices aux voix parfaitement ajustées se chahutent, s’harmonisent et enchantent vos zygomatiques.

Un spectacle cabaret qui pétille, des textes tendrement acidulés, ces quatre musiciennes accomplies vous entraînent sur leur terrain loufoque et féminisé comme si vous apparteniez à la bande !

Un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 23:00:00. EUR.

17 route de Paris L’Accordeur

Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine



LES MEUF?IN // Feminist song

Les Meuf?in is Audrey, Elsa, Isa, Fanny. A funny and uncomplicated universe, between feminist songs and offbeat choreographies, their energy can only carry you away!

Alternating between the piano, body drums, melting songs and other sonic odds and ends, the four accomplices with their perfectly adjusted voices heckle, harmonize and enchant your zygomatic.

A sparkling cabaret show, tenderly acidic texts, these four accomplished musicians will take you on their zany and feminine terrain as if you belonged to the band!

A group of sparkling, funny singers with scathing compositions.

LES MEUF?IN // Canción feminista

Les Meuf?in son Audrey, Elsa, Isa y Fanny. Un universo divertido y desinhibido, entre canciones feministas y coreografías fuera de lo común, ¡su energía no puede más que arrastrarte!

Alternando el piano, los tambores corporales, las voces fundidas y otras rarezas sonoras, las cuatro cómplices, con sus voces perfectamente ajustadas, alborotan, armonizan y hacen las delicias de su zigomático.

Espectáculo de cabaret chispeante, textos tiernamente ácidos, estos cuatro músicos consumados le llevan por su terreno alocado y femenino ¡como si usted perteneciera a la banda!

Un grupo de cantantes chispeantes y divertidas con composiciones mordaces.

LES MEUF?IN // Feministisches Chanson

Les Meuf?in sind Audrey, Elsa, Isa und Fanny. Ein lustiges und unverkrampftes Universum, zwischen feministischen Liedern und schrägen Choreographien, ihre Energie kann Sie nur mitreißen!

Abwechselnd am Klavier, mit Körperpercussion, zartschmelzenden Chören und anderen klanglichen Spielereien, tummeln sich die vier Komplizinnen mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Stimmen, harmonisieren und verzaubern Ihre Zygomatiken.

Eine kabarettistische Show, die prickelt, zart säuerliche Texte, diese vier versierten Musikerinnen ziehen Sie auf ihr verrücktes und feminisiertes Terrain, als ob Sie zur Bande gehörten!

Eine Gruppe prickelnder, witziger Sängerinnen mit ätzenden Kompositionen.

Mise à jour le 2023-03-30 par OTI du Libournais