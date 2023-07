Festival Au Foin De La Rue Saint-Denis-de-Gastines Saint-Denis-de-Gastines, 7 juillet 2023, Saint-Denis-de-Gastines.

Festival Au Foin De La Rue 7 – 9 juillet Saint-Denis-de-Gastines Pass 1 Jour : 40,00 € | Pass 2 Jour : 69,00 €

Le Festival Au Foin De La Rue – Éthique & Éclectique revient les 7 & 8 juillet 2023 à Saint-Denis-de-Gastines dans le nord Mayenne (53) pour sa 22ème édition !

PROGRAMMATION : BIGFLO ET OLI – HF. THIÉFAINE …REPLUGGED – MEUTE – LORENZO – LUIDJI – JEANNE ADDED – BIGA*RANX – ASCENDANT VIERGE – ROLAND CRISTAL – ZAHO DE SAGAZAN – MINYO CRUSADERS – H JEUNECRACK – ELOI – VON BIKRÄV – THE PSYCHOTIC MONKS – MEULE – ASTÉRÉOTYPIE – STAR FEMININE BAND – DELI TELI – BRAMA

Accessibilité : Chez nous, l’accueil pensé pour toutes et tous ! Les dispositifs mis en place prennent en compte les cinq champs du handicap : moteur, auditif, visuel, mental et psychique mais beaucoup peuvent être utilisés par toutes et tous !

Prévention des risques : Une safe zone est en libre accès et des maraudes sont organisées sur le festival par des équipes formées aux risques de violences sexistes et sexuelles.

Durable : Tri des déchets, réduction de notre consommation d’énergie et de plastique, priorité au territoire local (fournisseurs, prestataires, partenaires), tout ça depuis… toujours !

Plus d’infos et billetterie : www.aufoindelarue.com

Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire

