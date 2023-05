LA VÉLO FOURCHETTE – BOUCLE 3, 21 mai 2023, .

Et c’est reparti pour une nouvelle édition de la Vélo Fourchette, la Route des Fromages Mayennais à Vélo, un évènement convivial à passer en famille ou entre amis !.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire



And here we go again for a new edition of the Vélo Fourchette, the Mayenne Cheese Route by bike, a friendly event to spend with family or friends!

Y aquí estamos de nuevo para una nueva edición de la Vélo Fourchette, la Ruta del Queso de Mayenne en bicicleta, ¡un evento de convivencia para pasar en familia o entre amigos!

Und schon geht es weiter mit der neuen Ausgabe der Vélo Fourchette, der Route des Fromages Mayennais à Vélo, einem geselligen Event, das man mit der Familie oder mit Freunden verbringen kann!

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire