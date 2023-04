Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Denis-d’Authou Saintigny Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Saintigny

Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Denis-d’Authou, 31 décembre 2023, Saintigny. Le comité des fêtes de Saint-Denis-d’Authou organise son Réveillon de la Saint Sylvestre !.

2023-12-31 à ; fin : 2023-12-31 . .

Saint-Denis-d’Authou

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The festival committee of Saint-Denis-d’Authou organizes its New Year’s Eve party ! La comisión de fiestas de Saint-Denis-d’Authou organiza su fiesta de fin de año Das Festkomitee von Saint-Denis-d’Authou organisiert seinen Silvesterabend! Mise à jour le 2023-01-20 par OT DU PERCHE

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Saintigny Autres Lieu Saint-Denis-d'Authou Adresse Saint-Denis-d'Authou Ville Saintigny Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Saint-Denis-d'Authou Saintigny

Saint-Denis-d'Authou Saintigny Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintigny/

Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Denis-d’Authou 2023-12-31 was last modified: by Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Denis-d’Authou Saint-Denis-d'Authou 31 décembre 2023 Saint-Denis-d'Authou Saintigny

Saintigny Eure-et-Loir