La Biennale des arts est de retour Saint-Denis-d’Authou Saintigny, 3 décembre 2023, Saintigny.

Saintigny,Eure-et-Loir

La Biennale des arts est de retour ! L’invitée d’honneur de l’édition 2023 est Dondu Lacaze, autodidacte, qui nous a présenté un aperçu de son talent en 2021, et dont les tableaux aux couleurs chaudes nous avaient séduites..

2023-12-03 fin : 2023-12-10 . EUR.

Saint-Denis-d’Authou

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Biennale des arts is back! The guest of honor for the 2023 edition is Dondu Lacaze, a self-taught artist who gave us a glimpse of her talent in 2021, and whose warmly colored paintings seduced us.

¡Vuelve la Bienal de las Artes! La invitada de honor de la edición de 2023 es Dondu Lacaze, una artista autodidacta que ya nos dejó entrever su talento en 2021, y cuyos cuadros de colores cálidos nos conquistaron.

Die Kunstbiennale ist wieder da! Ehrengast der Ausgabe 2023 ist Dondu Lacaze, Autodidaktin, die uns 2021 eine Kostprobe ihres Talents gegeben hat und deren Bilder in warmen Farben uns begeistert haben.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT DU PERCHE