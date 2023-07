Fête au village Saint-Denis-d’Authou Saintigny, 2 septembre 2023, Saintigny.

Saintigny,Eure-et-Loir

Le comité des fêtes de Saint-Denis-d’Authou organise sa traditionnelle fête au village avec encore un beau programme cette année !.

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

Saint-Denis-d’Authou

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Saint-Denis-d’Authou festivities committee is organizing its traditional village fête, with another great program this year!

El comité de fiestas de Saint-Denis-d’Authou organiza su tradicional fiesta del pueblo, ¡con otro gran programa este año!

Das Festkomitee von Saint-Denis-d’Authou veranstaltet sein traditionelles Dorffest mit einem auch dieses Jahr wieder schönen Programm!

