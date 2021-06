Saint Denis : dans les ombres de chaque labyrinthe Basilique cathédrale de Saint-Denis, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

Saint Denis : dans les ombres de chaque labyrinthe

du mercredi 7 juillet au vendredi 6 août à Basilique cathédrale de Saint-Denis

Visite aventure théâtrale participative C’était il y a mille ans, en l’église de Saint Denis, du temps d’un Moyen Âge brumeux, aux parfums de légende. Ce jour-là, le destin croisé de trois personnages se noue. Une moniale narquoise annonçant l’arrivée de la Messie, un musicien misérable mais vaniteux revenant de Constantinople et une joaillière ambitieuse et revancharde. Rien de commun entre eux, si ce n’est le désir d’un trésor : chaque fois différent, et pourtant le même. S’agit-il de trouver les reliques d’un saint à tête de chien ? Le très vérotable luth d’Ariane ? Ou les bijoux enfouis des rois d’autrefois ? Ils l’ignorent encore, mais un fil les relie… Ces trois filous perturbent la visite, incitant bientôt le jeune public à les aider à entrer discrètement dans la basilique, sur la piste de leurs trésors. Il va falloir tromper l’attention du frère portier, Caracol, une brute qui est peut-être bien plus qu’il n’y paraît. Au fil de l’aventure, des découvertes et des énigmes, jusque dans les ténèbres et la crypte, tous vont parcourir un labyrinthe qui n’existe que dans leurs esprits. Ils vont se défier, se connaître, et se révéler. Car si le désert est une spirale, le labyrinthe est un miroir… Et le trésor était là depuis le début. Après la visite-aventure du matin, le jeune public suivra deux ateliers. Atelier « Labyrinthe personnel » Grâce à l’artiste plasticienne, il s’agira de fabriquer son propre labyrinthe, sur un support réfléchi, grâce à différentes techniques : collage, dessin… Le travail sur la forme labyrinthique va de pair avec la définition de ses propres trésors et ses propres monstres, sous formes figurées. Atelier « Le chant du moi » Avec les comédiens, musicien et chanteuses de la compagnie AFAG, le jeune public découvrira l’importance de l’estime de soi, ainsi que la valeur de la richesse intérieur de chacun au travers une fable racontée dans une comédie musicale qui évoque le vieux mythe du labyrinthe. Avec le support d’un texte écrit et à travers les différents éléments constitutifs de la comédie musicale – l’expression corporelle, dans le théâtre mais aussi dans la danse, le travail de la voix, parlée et chantée, et la recherche commune – les enfants vivront l’expérience riche de ce qu’est la joie d’avoir créer ensemble une œuvre complète. Et ce avec un seul matériau : ce qu’ils sont.

Réservation obligatoire. Tarifs : 35€ (1-14 jeunes) et 50€ (16-25 jeunes)

Visite aventure théâtrale participative et ateliers plastique et théâtral

Basilique cathédrale de Saint-Denis 1 rue de la Légion d’Honneur Paris Quartier des Invalides Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T16:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T16:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T16:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T16:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T16:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T16:00:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T11:00:00;2021-07-23T10:30:00 2021-07-23T11:00:00;2021-07-29T10:30:00 2021-07-29T11:00:00;2021-07-30T10:30:00 2021-07-30T11:00:00;2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T11:00:00;2021-08-06T10:30:00 2021-08-06T11:00:00