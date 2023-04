Promenade en calèche et visite de la Ferme de la Saâne 433 Rue du saule, 12 juillet 2023, Saint-Denis-d'Aclon.

Partez en famille pour une balade au rythme des percherons à bord d’une calèche puis découvrez la ferme pédagogique de la Saâne, ses animaux, et ses outils agricoles à l’ancienne !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

433 Rue du saule Ferme de la Saâne

Saint-Denis-d’Aclon 76860 Seine-Maritime Normandie



Take a ride with your family on a horse-drawn carriage and discover the Saâne educational farm, its animals and its old-fashioned farming tools!

Reservation required and number of participants limited.

Pasee en familia en coche de caballos al ritmo de los percherones y descubra la granja pedagógica de Saâne, sus animales y sus aperos de labranza de antaño

Reserva obligatoria y número de participantes limitado.

Machen Sie mit Ihrer Familie eine Fahrt im Rhythmus der Percherons an Bord einer Kutsche und entdecken Sie anschließend den pädagogischen Bauernhof von Saâne, seine Tiere und seine altmodischen landwirtschaftlichen Geräte!

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

