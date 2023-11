MARCHÉ DE NOËL Saint-Denis, 10 décembre 2023, Saint-Denis.

Saint-Denis,Aude

Venez faire vos achats de Noël au marché de Noël de Saint-Denis organisé par l’association des Ainés de la Montagne Noire et partager un bon moment en famille !.

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Saint-Denis 11310 Aude Occitanie



Come and do your Christmas shopping at the Saint-Denis Christmas market organized by the Association des Ainés de la Montagne Noire, and share a good time with your family!

Venga a hacer sus compras navideñas al Mercado de Navidad de Saint-Denis, organizado por la Asociación de la Tercera Edad de Montagne Noire, y disfrute de una gran diversión en familia

Machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe auf dem Weihnachtsmarkt in Saint-Denis, der von der Association des Ainés de la Montagne Noire organisiert wird, und verbringen Sie einen schönen Moment mit Ihrer Familie!

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Montagne Noire