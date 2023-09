CONTES EN MONTAGNE NOIRE – 11ÈME ÉDITION – LIGNES DE FEMMES Saint-Denis, 7 octobre 2023, Saint-Denis.

Saint-Denis,Aude

LIGNES DE FEMMES par Isabelle Jannot.

Histoires, chansons et poèmes pour évoquer des destins de femmes.

Un miroir qui dit la vérité, la femme plus malicieuse que l’homme, la rencontre de la fille et du loup,

des soudards devant la naissance d’un enfant, l’origine de ces lignes si fines sur nos mains, la danse d’un roi fou d’amour : voilà quelques éclats du bonheur, parfois de la violence sur les chemins de fille en devenir de femme… Pas d’évidence mais des histoires assemblées pour provoquer d’autres rêveries en écho..

Rendez-vous aux Halles.

À partir de 10 ans

Les places sont limitées, la réservation conseillée !

Réservation auprès de la Communauté de Communes de la Montagne Noire..

Saint-Denis 11310 Aude Occitanie



LIGNES DE FEMMES by Isabelle Jannot.

Stories, songs and poems to evoke the destinies of women.

A mirror that tells the truth, a woman more mischievous than a man, the meeting of the girl and the wolf,

soldiers at the birth of a child, the origin of those fine lines on our hands, the dance of a king mad with love: these are just some of the happiness, and sometimes violence, on the path of a girl becoming a woman… No evidence, but stories put together to provoke other echoing reveries…

Rendez-vous at Les Halles.

Ages 10 and up

Places are limited, so book early!

Book with the Communauté de Communes de la Montagne Noire.

LIGNES DE FEMMES de Isabelle Jannot.

Cuentos, canciones y poemas para evocar los destinos de las mujeres.

Un espejo que dice la verdad, una mujer más traviesa que un hombre, el encuentro de la niña y el lobo,

beligerantes en el nacimiento de un hijo, el origen de esas finas líneas en nuestras manos, el baile de un rey loco de amor: he aquí algunos destellos de felicidad, a veces de violencia, en el camino de una niña que se convierte en mujer… No hay respuestas evidentes, sólo historias reunidas para provocar otros ensueños y ecos…

Nos vemos en Les Halles.

A partir de 10 años

Las plazas son limitadas, así que ¡reserva pronto!

Las reservas pueden hacerse en la Communauté de Communes de la Montagne Noire.

LIGNES DE FEMMES von Isabelle Jannot.

Geschichten, Lieder und Gedichte über Frauenschicksale.

Ein Spiegel, der die Wahrheit sagt, die Frau, die schelmischer ist als der Mann, die Begegnung zwischen dem Mädchen und dem Wolf,

sudenten vor der Geburt eines Kindes, der Ursprung dieser so feinen Linien auf unseren Händen, der Tanz eines liebestollen Königs: Dies sind einige Splitter des Glücks, manchmal auch der Gewalt auf den Wegen eines Mädchens, das zur Frau wird… Keine offensichtliche Geschichte, sondern Geschichten, die zusammengestellt wurden, um weitere Träumereien als Echo hervorzurufen…

Treffpunkt: Les Halles.

Ab 10 Jahren

Die Plätze sind begrenzt, eine Reservierung wird empfohlen!

Reservierung bei der Communauté de Communes de la Montagne Noire (Gemeindeverband der Montagne Noire).

