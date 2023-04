FESTI RANDO 2023 – ENTRE LAVOIRS ET FONTAINES Saint-Denis Catégories d’évènement: Aude

Saint-Denis

FESTI RANDO 2023 – ENTRE LAVOIRS ET FONTAINES, 27 mai 2023, Saint-Denis. ENTRE LAVOIRS ET FONTAINES

Distance : 13 km

Dénivelé positif : 315m

Départ à 9h de la place de l’église

Prévoir la journée.

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:30:00. . Saint-Denis 11310 Aude Occitanie



BETWEEN LAUNDRIES AND FOUNTAINS

Distance : 13 km

Elevation gain : 315m

Departure at 9 am from the church square

Plan the day ENTRE LAVADEROS Y FUENTES

Distancia : 13 km

Desnivel : 315m

Salida a las 9h desde la plaza de la iglesia

Plan para pasar el día ZWISCHEN WASCHHÄUSERN UND BRUNNEN

Entfernung: 13 km

Positiver Höhenunterschied: 315m

Start um 9 Uhr auf dem Kirchplatz

Den ganzen Tag einplanen Mise à jour le 2023-04-18 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Denis Autres Adresse Ville Saint-Denis Departement Aude Lieu Ville Saint-Denis

Saint-Denis Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

FESTI RANDO 2023 – ENTRE LAVOIRS ET FONTAINES 2023-05-27 was last modified: by FESTI RANDO 2023 – ENTRE LAVOIRS ET FONTAINES 27 mai 2023 saint-denis

Saint-Denis Aude