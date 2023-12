Formez-vous au métier d’agent de sécurité avec le centre de formation IFCA Saint-Denis Formez-vous au métier d’agent de sécurité avec le centre de formation IFCA Saint-Denis, 27 décembre 2023, . Formez-vous au métier d’agent de sécurité avec le centre de formation IFCA Mercredi 27 décembre, 14h00 Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T15:30:00+01:00

Fin : 2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T15:30:00+01:00 Formez-vous aux métiers de la sécurité privée avec le centre de formation IFCA.

Prérequis : Casier judiciaire B3 vierge,

Faire un test de compréhension de langue française B1 ou détenir un diplôme de fin de 3ème minimum,

Certificat d’aptitude médicale à l’exercice du métier,

En application du livre IV du Code de la Sécurité Intérieure, une autorisation préalable du CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) est requise pour s’inscrire à la formation. Cette autorisation est valable 6 mois. VENEZ DECOUVRIR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ AVEC LE CENTRE IFCA !

Choisir les métiers de la sécurité c’est : un emploi assuré,

une formation financée à la clé,

une certification reconnue,

un emploi accessible à tous Adresse de l’évènement :

Pôle Emploi Saint-Denis

5 Avenue du Colonel Fabien

Pôle Emploi Saint-Denis
5 Avenue du Colonel Fabien
93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Saint-Denis

