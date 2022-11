Spectacle “Au commencement… le vert était dans la pomme” Saint-Cyrille-Saint-Méthode, 26 novembre 2022, Paris.

Spectacle “Au commencement… le vert était dans la pomme” 26 et 27 novembre Saint-Cyrille-Saint-Méthode

À l’initiative des groupes Laudato Si’ de Saint-Germain de Charonne, Saint-Gabriel et Saint-Jean-Bosco.

Le spectacle est destiné aux adultes et aux enfants de plus de dix ans. Église Saint-Cyrille-Saint-Méthode qui se trouve en face de l’église Saint-Germain de Charonne, 124 rue de Bagnolet. Un apéritif / goûter sera proposé à l’issue, pour lequel vous pouvez amener un mets ou une boisson à base de pomme. Le nombre de places étant limité pour des raisons de sécurité à 180 personnes par représentation et afin de nous faciliter l’organisation, chacun est invité à s’inscrire au plus vite via le lien. Information

sjb.laudatosi@gmail.com L’accès au spectacle est gratuit, une contribution libre aux frais sera demandée sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

