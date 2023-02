Escapade entre prairies humides et marais Saint-cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Seine-et-Marne

Escapade entre prairies humides et marais Saint-cyr-sur-Morin, 9 avril 2023, Saint-Cyr-sur-Morin. Escapade entre prairies humides et marais Dimanche 9 avril, 14h30 Saint-cyr-sur-Morin

Gratuit sur inscription

Le temps d’une balade accompagnée d’un guide naturaliste, découvrez le patrimoine naturel de notre territoire. Saint-cyr-sur-Morin Saint-cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France À travers des identifications d’espèces et des anecdotes, la nature n’aura plus de secret pour vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T14:30:00+02:00

2023-04-09T16:30:00+02:00 Conception : CPIE Boucles de la Marne – Photographie : CPIE Boucles de la Marne

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Autres Lieu Saint-cyr-sur-Morin Adresse Saint-cyr-sur-Morin Ville Saint-Cyr-sur-Morin lieuville Saint-cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Departement Seine-et-Marne

Escapade entre prairies humides et marais Saint-cyr-sur-Morin 2023-04-09 was last modified: by Escapade entre prairies humides et marais Saint-cyr-sur-Morin Saint-cyr-sur-Morin 9 avril 2023 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin

Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne