Ramassage de déchets à Saint-Cyr sur mer Place Portalis Saint-Cyr-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer

Var

Ramassage de déchets à Saint-Cyr sur mer Place Portalis, 23 octobre 2022 09:00, Saint-Cyr-sur-Mer. Dimanche 23 octobre, 09h00 Sur place Entrée libre 06 52 45 03 72

Un ramassage de déchets est organisé dans la commune de Saint-Cyr sur mer ce dimanche 23 octobre 2022. Un ramassage de déchets est organisé dans la commune de Saint-Cyr sur mer ce dimanche 23 octobre 2022. Tous engagés pour une ville sans déchets !

L’association Saint-Cyr au Cœur, présidé par Jerôme Pinchon, avec le soutient de l’association Enfusta Sanceri ainsi que celui d’Yvan Maubé (élu local de la ville de Saint-Cyr sur mer), organisent un ramassage de déchets au sein de la commune ce dimanche 23 octobre pour une ville plus propre. Programme de l’opération

• 9h00 : Rendez-vous sur la Place Portalis : petit déjeuner et départ

• 10h00 : Début du ramassage dans différent quartier de St Cyr sur mer

• 11h30 : Verre de l’amitié sur la place Portalis pour les participants Inscriptions

Saint-Cyr au Cœur : 06 52 45 03 72. Place Portalis Pl Portalis, 83270 Saint-Cyr sur mer 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Var dimanche 23 octobre – 09h00 à 11h30

Détails Heure : 09:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer, Var Autres Lieu Place Portalis Adresse Pl Portalis, 83270 Saint-Cyr sur mer Ville Saint-Cyr-sur-Mer lieuville Place Portalis Saint-Cyr-sur-Mer Departement Var

Place Portalis Saint-Cyr-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-sur-mer/

Ramassage de déchets à Saint-Cyr sur mer Place Portalis 2022-10-23 was last modified: by Ramassage de déchets à Saint-Cyr sur mer Place Portalis Place Portalis 23 octobre 2022 09:00 Place Portalis Saint-Cyr-sur-Mer

Saint-Cyr-sur-Mer Var