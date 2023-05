ADOPTE UN JULES.COM FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI, 26 septembre 2023, Saint-CYR SUR MER.

ADOPTE UN JULES.COM FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI. Un spectacle à la date du 2023-09-26 à 20:30 (2023-09-26 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

De nos jours, il vous semble que l’homme moderne est un gibier de plus en plus difficile à harponner. Il était une fois, 3 filles superbes qui avaient décidé d’expliquer à toutes les célibataires comment ne plus jamais se sentir seules sous la couette. L’une Clara était plutôt grande gueule , l’autre Marie, un peu trop coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée… Elles vont diront tout ! Comment chasser le mâle sur internet… Ne pas coucher le 1 er soir… Choper la perle rare… Se mettre la belle mère dans la poche… Le conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur… Et surtout, bien le tenir en laisse ! Une comédie légère pour les filles et les garçons qui ont de l’humour ! ADOPTE UN JULES.COM

FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER 975 CHEMIN DU SAUVET Var

