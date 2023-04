Même Jour, Même Heure FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI, 1 août 2023, Saint-CYR SUR MER.

Même Jour, Même Heure FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI. Un spectacle à la date du 2023-08-01 à 21:00 (2023-08-01 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Rendez-vous dans dix ans, « Même jour, Même heure », comme dans la célèbre chanson.Manu, Etienne et JB viennent d’avoir leur bac. Les trois copains sont partagés. D’un côté, le bonheur d’en avoir fini avec le lycée. De l’autre la nostalgie de se séparer pour leurs études respectives. Ils scellent alors un pacte : se donner rendez-vous dans dix ans, « Même jour, Même heure », comme dans la célèbre chanson. D’ici là, ils ne se donneront plus de nouvelles. Le jour arrive et eux aussi. Mais entre temps, ils ont beaucoup changé… Prenez trois amis qui se sont perdus de vue. Donnez-leur une personnalité totalement éloignée. Laissez-leur le temps de se (re)découvrir. Ajoutez-y de la nostalgie, de l’émotion, de l’amitié et beaucoup, beaucoup d’humour. Saupoudrez de chansons. Pimentez le tout avec de l’interaction… Mélangez pendant une heure et quart. Vous obtiendrez « Même jour, Même heure », une comédie chantante et désopilante de Julien Sigalas. Même Jour, Même Heure

Votre billet est ici

FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER 975 CHEMIN DU SAUVET Var

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici