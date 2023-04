Sous le Sapin les Emmerdes FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-sur-Mer

Var

Sous le Sapin les Emmerdes FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI, 18 juillet 2023, Saint-CYR SUR MER. Sous le Sapin les Emmerdes FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI. Un spectacle à la date du 2023-07-18 à 21:00 (2023-07-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le « cadeau » va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël. Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël. Sous le Sapin les Emmerdes Votre billet est ici FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER 975 CHEMIN DU SAUVET Var 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Cyr-sur-Mer, Var Autres Lieu FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Adresse 975 CHEMIN DU SAUVET Ville Saint-CYR SUR MER Departement Var Tarif 17.0 17.0 Lieu Ville FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER

FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr sur mer/

Sous le Sapin les Emmerdes FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI 2023-07-18 was last modified: by Sous le Sapin les Emmerdes FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI 18 juillet 2023 FESTIVAL DE COMEDIES PIERACCI Saint-CYR SUR MER

Saint-CYR SUR MER Var