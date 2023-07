Saveurs d’un instant, création artistique sonore et dansée Saint Cyr sur Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon, 11 juillet 2023, Saint-Cyr-sur-Menthon.

Saveurs d’un instant, création artistique sonore et dansée 11 juillet et 1 octobre Saint Cyr sur Menthon Entrée libre

Le projet artistique implique un groupe de personnes empêchées (Foyer de l’ADAPEI de Treffort) et un collectif d’artistes, musiciens et danseurs : Le collectif Ishtar.

Les résidents du Foyer de l’ADAPEI de Treffort seront invités à créer des instruments de musiques avec des ustensiles de cuisine, à réaliser et enregistrer leurs compositions sonores, à danser et à exprimer leurs ressentis face aux œuvres et aux lieux et à travailler avec la cheffe Nghiêm Nguyen.

A l’issue de ces ateliers, une déambulation performée réalisée par les résidents du foyer de Treffort sera proposée au public du musée. Une proposition qui entrainera les visiteurs dans un moment rare aux saveurs poétiques. Une captation vidéo retracera les différents temps du projet.

Saint Cyr sur Menthon 987 chemin des Seiglières 01380 Saint Cyr sur Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 03 85 36 31 22 https://patrimoines.ain.fr/ https://www.facebook.com/domainedessaveurs Site culturel emblématique du département de l’Ain, le site-musée est situé aux portes de Lyon, de la Suisse et de la Bourgogne, entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Implanté sur un ancien domaine agricole, il comprend une ferme bressane classée monument historique et un musée qui vous permettront de découvrir un riche patrimoine où la gastronomie tient un rôle important. Ses collections révèlent une terre gourmande où l’art du bien manger se conjugue depuis toujours avec une tradition de produits de qualité, dont la célèbre volaille de Bresse de renommée internationale.

La visite de la ferme des Planons est le clou de la visite. Témoin remarquable de l’architecture bressane, elle a été classée au titre des monument historique en 1938. Cour spacieuse, vastes dépendances, galeries rythmées par des arcades et cheminée sarrasine la singularisent. Une reconstitution intérieure de la maison d’habitation transporte le visiteur en 1784, dans la vie d’une famille paysanne. Coordonnées GPS : 46.282627, 4.986590

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

©domainedessaveurs-lesplanons