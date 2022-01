EXPOSITION Fabrice MAGRET « LES POUMONS DU MONDE » PAVILLON CHARLES X ( lieu exposition artistique ) Saint-Cyr-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

EXPOSITION Fabrice MAGRET « LES POUMONS DU MONDE » PAVILLON CHARLES X ( lieu exposition artistique ), 3 février 2022 11:30, Saint-Cyr-sur-Loire. 3 – 15 février Sur place Entrée libre https://fabricemagret.fr/ Exposition de Peintures « LES POUMONS DU MONDE » « LES POUMONS DU MONDE »: UN HOMMAGE A LA NATURE « FABRICE MAGRET, l’hommage profond d’un artiste impliqué dans la cause climatique, son regard sur la beauté naturelle d’une planète déréglée par l’humain nous touche. Il peint sur les ressentis d’une âme révoltée, comme un cyclone nettoyeur des erreurs de l’humanité. Il sait aussi apporter, dans son style abstrait lyrique, une paix retrouvée sur une terre apaisée. Une signature fougueuse, il peint à l’huile et vous emporte d’un souffle aux confins des mondes, du votre, du sien.. » Sybille AUBREE « ArAnimA » PAVILLON CHARLES X ( lieu exposition artistique ) Parc de la Perraudière 37540, Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire jeudi 3 février – 11h30 à 18h30

vendredi 4 février – 11h30 à 18h30

samedi 5 février – 10h00 à 18h00

dimanche 6 février – 10h00 à 18h00

lundi 7 février – 11h00 à 18h30

mardi 8 février – 11h00 à 18h30

mercredi 9 février – 11h00 à 18h30

jeudi 10 février – 11h00 à 18h30

vendredi 11 février – 11h00 à 18h30

samedi 12 février – 10h00 à 18h00

dimanche 13 février – 10h00 à 18h00

lundi 14 février – 11h00 à 18h30

mardi 15 février – 11h00 à 18h30

