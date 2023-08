Nettoyage de village à Saint-Cyr-sous-Dourdan saint cyr sous dourdan, école Cécile Aubry Saint-Cyr-sous-Dourdan Catégories d’Évènement: Essonne

L’association Saint-Cyr Ensemble organise le nettoyage du village Saint-Cyr-sous-Dourdan le samedi 16 septembre de 9h à 13h.

Venez nous retrouver dans la cour de l’école Cécile Aubry, à l’entrée de la garderie, à partir de 9h pour déterminer votre zone de nettoyage. Nous vous fournirons gants et sacs de poubelle.

Une benne est mise à disposition par le département au dessus de la mairie, au niveau des batiments techniques pour collecter les déchets que nous ramasserons.

Venez le temps que vous voulez !

Une petite collation sera offerte sur le temps du nettoyage.

